Gol, cartellini, polemiche: Siena-Torres 2-2

Il Siena domina, va sotto 2 volte e la rimedia fortunosamente quando ormai è persa. Il primo disco rosso è per Di Santo, respinto al 6' dalla traversa. Di là passa la Torres, l'azione è bellissima e tutta in verticale: a concludere è Saporiti sul palo di Manni, molto (troppo) lento ad andar giù. Il Siena mette le tende nella metà campo sassarese, c'è la giocatona di Leone a sbattere un'altra volta sul legno. Questione di un attimo. Raimo pesca sul secondo palo la sortita in libertà inspiegabile di Di Santo e il Siena la tira su. L'esultanza di Pagliuca è giudicata eccessiva, praticamente da rosso. Ma i padroni di casa continuano a spingere per ribaltarla: Verduci si propone e col sinistro conclude alto. Poi c'è anche il solito Di Santo il cui arrembaggio finisce in modo sbilenco. Ripresa, punizione di Urso, Manni con 2 m ci mette le mani con una. Ma al 76' passa ancora la Torres. Sempre Urso verso la porta col tocco in anticipo sottomisura di Scappini. Siena sulle ginocchia salvato di fatto dal portiere sardo Salvato di cognome. Angolo di Di Santo, il portiere fa un disastro e se la tira dentro. Finisce 2-2. E la pacca sulla spalla di Liviero è una confidenza eccessiva che Gemelli di Messina non perdona. E la serata si chiude con un altro rosso che sventola.