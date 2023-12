SERIE C Gol e pali: Arezzo e Lucchese sono pari in tutto (1-1)

Un gol e un palo a testa, non c'è risultato più giusto del pari tra Arezzo e Lucchese anche se gli amaranto la riprendono sui titoli di coda. E' di Gucher, alto, il primo tiro della partita. Regnano tensione ed equilibrio in campo, ma le square creano comunque: Chiorra in angolo sul colpo di testa di Gucci. Appena un minuto ed è la Lucchese, sempre di testa, a farsi viva con Magnaghi. Occasionissima ospite al minuto 38, bella incursione di De Maria, palla avvelenata per l'estirada di Russo, il palo nega il vantaggio.

Ripresa con De Maria, la cui punizione viene controllata da Trombini in due tempi. Si rivede anche l'Arezzo con la scorribanda offensiva di Montini che poi conclude da difensore. A metà tempo bella giocata di Iori, male Pattarello che non riesce a concludere. Ð il momento migliore di quelli di Indiani che costruiscono la palla più bella di tutto il match. Gucci prende il tempo e la gira, palo pieno. Da un quarto d'ora di sofferenza esce un po' a sorpresa il vantaggio della Lucchese. La difesa amaranto si dimentica di Rizzo Pinna che in diagonale batte Trombini.

È una mazzata per i padroni di casa che però giocano gli ultimi 5 più recupero con l'uomo in più. Benassai, già ammonito, entra energico su Gucci e si prende il secondo giallo. Quando comincia l'ultimo giro di lancette nel traffico sbuca Pattarello che gonfia la rete ed evita ai suoi un k.o. immeritato.

