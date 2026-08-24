Gol e spettacolo tra Sambenedettese e Forlì: termina 2-2

Il Forli sfiora il colpaccio, la Samb risale la china nel finale e la stagione di rossoblu e biancorossi inizia con un punto a testa. Spinti dal solito tifo incessante del “Riviera delle Palme”, i padroni di casa passano alla prima vera occasione: gran lavoro di Sgarbi che protegge palla e imbuca per Plicco che si inserisce alle spalle del difensore e fredda Veliaj con un pregevole scavetto. 1-0 Sambenedettese, è la botta che però sveglia il Forli: bellissima giocata di Coveri che sterza e passa in mezzo a due – con tunnel incorporato su Pezzola – e poi la infila sotto la traversa, con Krapikas che non può nulla. I Galletti hanno anche la chance dell'immediato 1-2 ma Petrelli, dopo il controllo e la fuga, calcia addosso al portiere avversario.

Lo show prosegue nella ripresa e il Forlì completa la rimonta ai -20: punizione tagliata di Macrì e deviazione vincente di Munaretti che – lasciato colpevolmente solo – ribalta la contesa. Sembra fatta per i ragazzi dello squalificato Campedelli ma la Samb ha la forza di reagire ancora una volta. Solo gol belli, quello di Tunjov è un autentico capolavoro: missile terra-aria dai 25 metri, l'estone fa 2-2 e a San Benedetto vince lo spettacolo.







