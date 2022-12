QATAR 2022 Gonçalo Ramos da urlo: tripletta per la "riserva" di CR7, 6-1 Portogallo alla Svizzera

Vince e convince il Portogallo di Fernando Santos che dilaga nell'ultimo ottavo di finale dei Mondiali in Qatar contro la Svizzera. Con Cristiano Ronaldo inizialmente in panchina, la scena se la prende tutta Gonçalo Ramos. L'attaccante del Benfica apre le marcature con un missile terra-aria sotto la traversa poi Pepe, a 39 anni, realizza il 2-0 di testa. La festa lusitana prosegue nella ripresa: Gonçalo Ramos firma la doppietta poi veste i panni dell'assist-man e serve a Guerreiro la palla del 4-0 dopo una stupenda azione corale da parte dei portoghesi. La Svizzera, mai in partita, trova il gol della bandiera con Akanji mentre la serata da sogno per Ramos si completa al 67': scavetto e tripletta per la riserva di CR7. In pieno recupero altra magia, quella di Rafael Leao: destro a giro all'angolino per l'esterno del Milan che realizza il definitivo 6-1 e manda il Portogallo ai quarti contro la sorpresa Marocco.

