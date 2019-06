Gracan: "Non possiamo essere contenti"; Ripoli: " Non siamo ancora qualificati"

I commenti del dopo partita

Nenad Gracan: "Un vero peccato abbiamo giocato una buona partita ma non è bastato. Abbiamo avuto diverse occasioni ma non le abbiamo sfruttate, e ovviamente non possiamo essere contenti" Sylvain Ripoli: "non siamo qualificati, non siamo qualificati, per adesso abbiamo fatto 2 buoni risultati ma penso che il prossimo mach sia molto difficile, dovrò gestire bene alcuni giocatori che accusano un po' di fatica altri che hanno qualche problema fisico, e la Romania come avete visto non è certo una squadra semplice da affrontare, quindi nessuna qualificazione è ancora acquista. Non abbiamo fatto una buona gara con la Croazia, siamo stati però molto bravi e lucidi nel gestire il vantaggio, ma sono sincero, mi attendevo anche io qualcosa di più".

Sentiamo Nenad Gracan ( Commissario tecnico Croazia) e Sylvain Ripoli (Commissario tecnico Francia)