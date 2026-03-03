Graffiedi e la filosofia del Progresso: "Caccia alla salvezza con la rosa più giovane del girone"

Ospite di Cose di Calcio, il tecnico del Progresso Mattia Graffiedi ha spiegato come il suo club punti decisamente sui giovani essendo la sua rosa quella con l'età media più bassa:

"È un campionato molto competitivo diviso in due, dove sono le prime che cercheranno di lottare per la promozione e un bel gruppo numeroso invece per la salvezza dove anche noi del Progresso siamo invischiati".

Un campionato con tante nobili decadute che tentano e tireranno a vincerlo e ci sono tante altre squadre tra cui il progresso insomma che lottano per la sopravvivenza: "Sì, il nostro obiettivo da inizio anno è salvarci anche all'ultima giornata, negli ultimi mesi diciamo siamo sempre stati fuori dal play out, adesso la classifica si è accorciata quindi ci aspettano due mesi veramente di fuoco ma cercheremo in tutte maniere di starne fuori".

Ecco, c'è chi dice che la salvezza del calcio sarà quella di far giocare i giovani, c'è chi invece come te i giovani li fa giocare davvero, allora ti chiedo se in Serie D hai visto prospetti interessanti e se davvero può diventare un bacino da cui il calcio poi professionistico può pescare: "Sicuramente, adesso noi, ne hai detto una cosa giustissima, abbiamo la media età più bassa di tutto il nostro girone, abbiamo giovani interessanti che speriamo che dal prossimo anno fanno un campionato più importante però ho visto molti 2007-2006 giocatori che potrebbero fare anche il salto di categoria quindi penso che sia un bellissimo trampolino di lancio per tutti i giovani a Serie D".









