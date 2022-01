SERIE D Graffiedi porta la scossa, il Forlì batte 2-1 l'Alcione Promosso neanche due giorni fa, l'ex attaccante di Milan e Cesena parte con una vittoria: la decidono Rrapaj e Pera, di Manuzzi l'accorcio nel finale.

Dopo una settimana buio tenebra, l’alba della gestione Mattia Graffiedi riporta la luce sul Forlì. Che domina l’Alcione Milano e, nonostante un finale col brivido, porta a casa un 2-1 che vale sorpasso alla Bagnolese e uscita dai playout. Promosso dalla Juniores dopo l’esonero di Gadda – rientrato dalla sosta con 2 ko - e le 24 ore di Farneti, l'ex attaccante si ritrova in panca –la sua prima di sempre coi grandi - a neanche due giorni dalla nomina. Evidentemente abbastanza per dare la scossa a un Forlì subito convinto e avanti al primo affondo: è l’8° e Rrapaj la sblocca, autore di un mancino forte e preciso dalla distanza che sorprende Radaelli e si infila radente al palo.

La reazione dell'Alcione passa dai piazzati del suo unico uomo sul pezzo, Morselli: una sua punizione da lontano passa senza tocchi ma non beffa l'attento Ravaioli, bravo ad alzare in angolo. Dal quale lo stesso Morselli pesca la testa di Ortolani Della Nave, palla a lato. Un breve fuoco di paglia, al termine del quale il Forlì riprende in mano le operazioni. Pera per l'inserimento al volo di Rrapaj, anche qui niente specchio. Quindi Amedeo Ballardini dopo il tentativo a vuoto di Pera, Radaelli fa muro. Sarà buona la terza: il bis tocca a Pera, che si libera in area triangolando con Amedeo Ballardini e fredda l'uscita del portiere piazzandola sul palo lungo.

Il capitano è in gran giornata e a cavallo di intervallo va tre volte vicino alla doppietta: il tiro sporcato di Amedeo Ballardini diventa un assist per il suo tacco, Maini salva sulla linea. Poi cross di Gkertsos che lo chiama all'inzuccata, uscita fuori misura. E al rientro ancora Amedeo Ballardini lo imbecca per la sassata, Radaelli oppone il paratone. Da qui in avanti il Forlì si limita a controllare la timida spinta dell'Alcione, fondata in toto sugli acuti di Morselli. Il 10 sfonda sulla difesa per poi calciare malissimo, sul riciclo Ricossa crossa e Pezzi deve anticiparlo sul dunque. Quindi scatto su lancio di Lacchini e rimorchio per Bangal, che spara su Ronchi. Il resto sono punizioni-assist: sulla prima Ravaioli è magistrale nell’uscita bassa su Manuzzi, sulla seconda invece sempre Manuzzi s'inserisce di testa e, dal nulla, la riapre. È l’88° e il Morgagni, sin li sempre tranquillo, suda freddo. Soprattutto sulla scorribanda di Bonaiti, persosi però nel nulla in quello che è l'ultimo sussulto da beffa prima della gioia.

