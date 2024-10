Gran finale del Legnago, il Milan Futuro crolla (1-3)

A un quarto d'ora da una sconfitta che già sarebbe stata mezza sentenza, il Legnago trova il colpo di reni per ribaltarla e trascinare il Milan Futuro sull'orlo del burrone. Primo tempo equilibrato, Traorè colpo sotto per il colpo di testa di Fall, alto. Rossoneri maggiormente propositivi nella prima parte, ma poco incisivi. Rigon blocca tranquillo e la prima occasione vera è per gli ospiti, Bombagi entra giusto nei tempo e conclude clamorosamente a lato. Minuto 41 a passare sono i rossoneri, angolo corto e Sandri pesca Bartesaghi pronto a colpire.

Il vantaggio fa chiudere il tempo a tutta al giovane Milan, Sandri sberla sulla quale Rigon mette i pugni. Ripresa, Legnago tutt'altro che arrendevole e pure sfortunato quando Franzolini stacca e svernicia l'incrocio. Il Milan mi mette in controllo, ma nel finale cambia tutto intanto perché Ballo Touré prende il secondo giallo dando coraggio e superiorità al Legnago. Che infatti riemerge dalla palude: Funziona lo schema: Demirovic tocca, Martic non forte, ma in buca d'angolo.

Passano appena 2 minuti e il Milan crolla: difesa intelligente e poderosa di Svidercoschi e prego si accomodi a Franzolini. Il Legnago l'ha ribaltata. Secondo giallo anche per Jimenez, quelli di Bonera chiudono addirittura in 9 e in pieno recupera beccano ancora con Demirovic che cala il tris dell'aggancio all'ultimo posto di una classifica ora rimescolata.