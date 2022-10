SERIE A Gran Galà AIC, domina il Milan: Leao miglior giocatore, Pioli trionfa tra gli allenatori Tra le donne la migliore è il difensore della Juventus Lisa Boattin, Orsato miglior arbitro.

Gran Galà AIC, domina il Milan: Leao miglior giocatore, Pioli trionfa tra gli allenatori.

C'è tanto rossonero nel Gran Galà del Calcio AIC. Rafa Leao è stato premiato come miglior giocatore della scorsa Serie A, col Milan campione d'Italia che invece è stata scelta come miglior squadra. Premi individuali anche per Pioli, miglior allenatore, e Theo Hernandez, gol più bello. Leao ed Hernandez sono anche nella formazione ideale del campionato, completata da Maignan, Di Lorenzo, Tomori, Bremer, Milinkovic Savic, Brozovic, Barella, Immobile e Vlahovic. Per il calcio femminile invece spiccano due juventine: il difensore Boattin è la miglior giocatrice del campionato, la centrocampista Rosucci ha segnato il gol più bello. A Orsato il premio di miglior arbitro, mentre il difensore Gatti, ex Frosinone e ora alla Juventus, è il miglior giovane della Serie B.

