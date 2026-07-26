Grande ottimismo tra i tifosi del Rimini Calcio per il nuovo corso della società

Grande entusiasmo tra i tifosi presenti alla conferenza stampa di presentazione del Rimini Calcio, felici che al comando di questo nuovo corso ci siano imprenditori locali. La speranza è quella di risalire rapidamente dall'eccellenza, prendendo spunto anche dall'esperienza positiva del basket, arrivato a sfiorare la promozione in Serie A nelle ultime due stagioni.

"Sono un tifoso del Rinascita Basket Rimini, quindi ho un po' vissuto tutta la vicenda del basket anche quando ci fu la retrocessione e preso in mano la società in effetti proprio in accordata di imprenditori locali. La strada è giusta, mi sembra quella giusta, corretta e credo che se ricalcherà quella strada allora Rimini tornerà a livello che può essere una Serie C, una Serie B, anche volendo come tantissimi anni fa".

"Mi sembra che le prospettive, visto la giornata di oggi, siano abbastanza buone. La gente c'era, dietro c'è un bel gruppo di imprenditori, di dirigenti che possono far bene. Il tecnico, che sicuramente sarà Gadda, grazie all'esperienza, se riescono a trovare le due tre pedine che hanno detto che mancano, può esserci un buon risultato anche già al primo anno".

"Le basi sono solide, abbiamo visto oggi anche nella presentazione che le idee della società sono chiare, avevamo bisogno dopo un anno passato in maniera molto triste di ripartire. Si vede anche dalla presenza della città oggi, c'è molta fiducia verso queste persone, verso questa società, siamo contenti".

"Sono contento che abbiano trovato una ricollocazione societaria nell'ambito degli imprenditori locali perché quello che abbiamo visto l'anno scorso è veramente qualcosa di poco raccomandabile".

Ottimismo anche da parte di Gabriele Pagliarani, gestore del bagno 26, che ha ospitato la presentazione della società.

"Questa società ha le idee ben chiare, sono stati molto bravi e hanno tanto coraggio per ripartire in questa nuova avventura. È logico che dobbiamo risalire la china e forza Rimini. Naturalmente anche San Marino, perché io ho allenato San Marino e ce l'ho nel cuore, questo lo devo dire perché mi hanno dato la possibilità di girare tutta l'Europa facendo il preparatore dei portieri della nazionale di calcio per due anni con la nazionale A e una con l'Under 21 e devo solo dirvi grazie ed è un motivo di orgoglio anche questo".









