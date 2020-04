Grassi:" la C non riparte. Promosse in B le prime di ogni girone, congelate le retrocessioni"

Il Presidente del Rimini Giorgio Grassi, ha rilasciato un ampia intervista telefonica ad Rtv. Il numero 1 biancorosso conferma che il Presidente di Lega Pro Francesco Ghirelli deve prendere atto e riportare la volontà delle società di serie C di non ripartire. " il calcio, in questo momento non ci interessa- e quasi all'unanimità abbiamo chiesto di stoppare la stagione. Siamo in C - ha continuato - e servono aiuti per sopravvivere come la cassa integrazione e taglio degli stipendi. Per quanto riguarda il format - prosegue- procederemo con le 3 promozioni in B delle prime 3 di ogni girone e discuteremo sulla quarta. Retrocessioni, - conclude - congelate.