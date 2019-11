Grassi: "Morale sotto terra per una situazione peggiore dello scorso anno. Ma c'è tempo"

Durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo tecnico Giovanni Colella e del nuovo Direttore Sportivo Ivano Pastore ha parlato anche il Presidente Giorgio Grassi. Il numero 1 della società biancorossa ha ammesso il fallimento del progetto tecnico Cioffi - D'Agnelli anche se li ringrazia per l'impegno e la professionalità. " Speravo - dice- che quella dello scorso anno fosse stata la stagione più brutta, ed invece siamo riusciti a fare peggio. Non avrei mai voluto - continua- ritrovarmi qui per annunciare un nuovo cambio di progetto tecnico ma dopo la sconfitta con l'Arzignano non potevo fare diversamente. La squadra non ha giocato mostrando una fragilità imbarazzante. Ora - conclude sta a Pastore e Colella risollevare una squadra che ha il morale ai minimi storici"

Sentiamo il presidente Giorgio Grassi