Gravina: "Chi aderisce ad altri tornei sarà escluso".

Su proposta del presidente della Figc Gabriele Gravina, il Consiglio Federale ha votato l'inserimento di una norma anti-Superlega: "Ai fini della iscrizione al campionato - si legge nel testo che sarà inserito attraverso una modifica dell'articolo 16 delle Noif - la società si impegna a non partecipare a competizioni organizzate da associazioni private non riconosciute dalla Fifa, dalla Uefa e dalla Figc". Pena la decadenza dell'affiliazione. L'ok della Figc servirà anche per l'adesione a gare e tornei amichevoli.

