Gravina: "La serie A non può andare oltre la metà di luglio"

La serie A non può andare altre la metà di luglio. Lo ha detto il presidente della FIGC, Gabriele Gravina che ha sottolineato come l'obiettivo primario è quello di riprendere la stagione. La situazione è motlo difficile - ha aggiunto Gravina - oggi possiamo elaborare qualunque scenario che poi potrebbe essere smentito dai fatti, Il prossimo anno avremo gli Europei e altri impegni delle Nazionali e non possiamo pensare di cominciare la prossima stagione dopo ferragosto, quindi diventa complicato ipotizzare di arrivare con questo campionato oltre il 15 luglio.