Gravina: “Mille allo stadio un segnale, ma sono pochi"

I mille spettatori ammessi in alcuni stadi di Serie A “sono un segnale importante, anche se davvero pochi". Così il Presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina in Rai a ”Radio anch'io sport”. “L'apertura deve essere estesa anche alla Serie B, alla Serie C ed ai dilettanti - ha proseguito Gravina - il calcio deve recuperare la presenza degli spettatori che ne sono l'anima". Gravina ha poi auspicato una decisione sulla riapertura per la Serie B entro venerdì.