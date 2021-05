FIGC Gravina: “Se la Juve resta in Superlega sarà esclusa dalla Serie A"

Gravina: “Se la Juve resta in Superlega sarà esclusa dalla Serie A".

"Se la Juventus non rispetta le regole sarà fuori anche per noi. Al momento dell'iscrizione al prossimo campionato di serie A sarebbe esclusa, se non si è ritirata dalla Superlega. Sono principi semplici, scritti nella Carta Olimpica e negli statuti delle Federazioni. Se la società non dovesse accettare il principio, mi dispiace, sarebbe fuori. Io spero però che presto cessi questo braccio di ferro”. Lo ha detto il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina a margine di un incontro a Napoli.





