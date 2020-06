Gravina: "Tifosi allo stadio ultimo tassello normalità" Il presidente della FIGC ha parlato anche del calcio femminile, il prossimo 25 giugno potrebbe esserci anche una sorpresa.

"Oltre 15 milioni hanno seguito la Coppa Italia, ci auguriamo che mercoledì ci sia un seguito altrettanto importante - ha dichiarato Gabriele Gravina, Presidente della Figc, a Radio Anch'io lo sport, su RadioRai - Ci stiamo avviando alla normalità, è un passaggio importante per il Paese. Non va dimenticata l'esperienza drammatica: ci serva per migliorare come persone e uomini di sport. Il Paese sta tornando a riconquistare i propri spazi di relazione: manca l'ultimo tassello. Se l'evoluzione positiva della curva epidemiologica, i tifosi negli stadi saranno l'ultimo tassello".

Gravina ha parlato anche di calcio femminile sottolineando che "non si ripartirà da zero". Nel prossimo consiglio federale del 25 giugno sarà uno dei temi all'ordine del giorno per il quale potrebbe esserci anche una sorpresa.



