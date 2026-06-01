TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
19:28 Rally dell'Acropoli: Neuville davanti a tutti nello shakedown 19:03 Istanze in ritardo di 10 anni, imbarazzo e scuse del Segretario Fabbri 18:56 Polemica sui tassisti, Fabbri: "Non accettiamo colpe sistemiche, accertare responsabilità caso per caso" 18:44 Europei piccoli Stati: San Marino cede anche a Malta e la ritroverà in semifinale 18:26 Venezuela sotto le macerie, 164 morti e oltre 25.000 dispersi. Al sicuro i concittadini sammarinesi 17:38 Mattarella per gli 80 anni della Costituente: "La Repubblica è di tutti" 16:38 PDL famiglia tra richieste accolte e nodi ancora aperti 16:32 Olimpiadi, svolta storica: il Cio darà 10.000 dollari a ciascun atleta partecipante ai Giochi 14:19 A vent'anni dalla Convenzione ONU, Attiva-Mente si interroga su disabilità, libertà e progetto di vita 13:34 Maturità: a San Marino cominciati gli orali dei licei e consegnati i certificati al CFP
  1. Home
  2. News sport
  3. Calcio

Graziano Cesari: "Noi avevamo un fuoriclasse come Pierluigi Collina. Adesso salvo solo Mariani"

L'ex arbitro di serie A ha parlato ai nostri microfoni del difficile momento della categoria arbitrale, commentando anche la stagione di Rapuano di Rimini

1 giu 2026

A Riccione abbiamo incontrato l'ex arbitro internazionale Graziano Cesari.

"Una follia totale l'arbitraggio di questa stagione. Perché manca un presidente degli arbitri, manca un designatore degli arbitri, non c'è assolutamente nessuno che ci rappresenti in modo degno in categorie come la Champions League. Abbiamo solamente un arbitro in questo momento che si chiama Mariani. Il resto è notte".

Perché quando gli arbitri italiani vanno in Europa tutti li vogliono?  "Una volta, adesso forse non più, sai? È cambiato il tempo. Una volta c'era un fuoriclasse che si chiamava Pierluigi Collina, che tirava dietro di sé tutti noi e quindi noi cercavamo di imitarlo - non ci riuscivamo mai, però cercavamo di imitarlo. Adesso chi si può imitare?"

Però intanto Collina, Rosetti sono tutti arbitri italiani che hanno ruoli importanti in Europa. "Ti sei dimenticato Irrati, ti sei dimenticato Valeri, ti sei dimenticato Rizzoli, tutti arbitri che hanno fatto le nostre fortune arbitrali e sono espatriati. Qualche cosa evidentemente non funziona".

Graziano, siamo a Rimini, a casa di Antonio Rapuano: un giudizio? "Ha perso il treno buono alla finale di Supercoppa. Lì, secondo me, è franato, purtroppo per lui".

Intervista di Elia Gorini




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Calcio