Graziano Cesari: "Noi avevamo un fuoriclasse come Pierluigi Collina. Adesso salvo solo Mariani"

A Riccione abbiamo incontrato l'ex arbitro internazionale Graziano Cesari.



"Una follia totale l'arbitraggio di questa stagione. Perché manca un presidente degli arbitri, manca un designatore degli arbitri, non c'è assolutamente nessuno che ci rappresenti in modo degno in categorie come la Champions League. Abbiamo solamente un arbitro in questo momento che si chiama Mariani. Il resto è notte".

Perché quando gli arbitri italiani vanno in Europa tutti li vogliono? "Una volta, adesso forse non più, sai? È cambiato il tempo. Una volta c'era un fuoriclasse che si chiamava Pierluigi Collina, che tirava dietro di sé tutti noi e quindi noi cercavamo di imitarlo - non ci riuscivamo mai, però cercavamo di imitarlo. Adesso chi si può imitare?"

Però intanto Collina, Rosetti sono tutti arbitri italiani che hanno ruoli importanti in Europa. "Ti sei dimenticato Irrati, ti sei dimenticato Valeri, ti sei dimenticato Rizzoli, tutti arbitri che hanno fatto le nostre fortune arbitrali e sono espatriati. Qualche cosa evidentemente non funziona".

Graziano, siamo a Rimini, a casa di Antonio Rapuano: un giudizio? "Ha perso il treno buono alla finale di Supercoppa. Lì, secondo me, è franato, purtroppo per lui".

Intervista di Elia Gorini







