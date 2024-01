LUTTO "Grazie Franz"

Bella iniziativa del Bayern Monaco che ha deciso di illuminare l'Allianz Arena in memoria di Franz Beckenbauer, uno dei migliori calciatori di tutti i tempi, morto domenica all'età di 78 anni. "Grazie Franz" è la scritta che per tutta la settimana sarà presente sulle tribune della stadio tedesco. Il Bayern Monaco ha annunciato ufficialmente che il 19 gennaio all'Allianz Arena si terrà una cerimonia pubblica in ricordo di Franz Beckenbauer mentre la federcalcio tedesca ha invitato tutte le squadre della Bundesliga ad indossare il lutto durante le partite del prossimo week-end.

