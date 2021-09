SERIE C Grosseto-Gubbio 1-1 Al gioiello di Mangni risponde quello di Vrdoljak, gli umbri restano imbattuti e i toscani continuano a faticare.

A gioiello risponde gioiello, così Grosseto e Gubbio fanno 1-1 e proseguono nei rispettivi, e opposti, andamenti. Ottimo quello degli ancora imbattuti umbri, che alternano vittorie interne con pari esterni e sono a 2 punti dal primo posto. Viceversa è la quarta X in 5 partite per i toscani, ancora senza successi e impantanati nei playout.

Mangni riceve da Arena, bypassa gli incerti Raimo e Siniega e imbuca per Sarao, la gran diagonale di Semeraro evita guai al Grosseto. Che risponde col traversone di De Silvestro per Dell'Agnello, aggancio, palleggio e girata sul fondo. Ancora padroni di casa, ancora asse De Silvestro-Dell'Agnello: contropiede d'autore dell'ex, un lungo incidere a suon di finte non capitalizzato a dovere. Dell'Agnello prova a rifarsi allargando per Semeraro e fiondandosi in area a ricevere, stavolta il colpo di testa è buono e Ghidotti deve andar di tuffo, per salvarsi. L'estremo è attento anche su Raimo, liberato dal lavoro di Dell'Agnello ma colpevolmente troppo molle nella conclusione in solitaria. In tanto Grosseto, il Gubbio si fa vedere col mancino di Mangni, Barosi sfiora in angolo.

È a cavallo del riposo però che gli ospiti danno il meglio di loro: gran punizione defilata di Cittadino che scavalca il portiere e prende la traversa, poi, al 55°, c'è il vantaggio. Arena aggancia a calamita e scarica per Mangni, sul cui sinistro a giro dalla distanza non si può far nulla, se non applaudire. Grosseto sotto ma per neanche 4', giusto il tempo che Vrdoljak s'inventi una punizione baciata dalla traversa ed è già di nuovo patta.

E così finirà: il Gubbio si limita a un paio di mischioni su azione d'angolo, tanto fumo senza resa e con richieste di rigori perse nel vento. Viceversa, al 95° il Grosseto sfiora il colpo: Raimo lungo, sponda di Arras e Marigosu è libero davanti a Ghidotti, anche qui però manca la freddezza e la conclusione s'infrange sull'uscita del portiere, con Aurelio che spazza e blinda il punto.

