QATAR 2022 Gruppo E, Germania eliminata, avanzano Spagna e Giappone Per il secondo mondiale consecutivo i tedeschi vengono eliminati ai gironi. Polemiche per il gol concesso al Giappone . Ottavi: Spagna - Marocco, e Giappone - Croazia

Germania fuori ai gironi per il secondo mondiale consecutivo, nonostante la vittoria, in rimonta, su Costa Rica. Apre Gnabry con un bel colpo di testa incrociato. Il pareggio con un azione ficcante che porta al cross dalla destra, il colpo di testa in tuffo parato da Neuer, irrompe Tejeda che la spinge in porta. Vantaggio dei costaricani in mischia con Vargas, non irreprensibile Neuer nell'occasione. Germania che reagisce e riporta l'incontro in equilibrio con Havertz bravo ad anticipare il portiere. E' ancora il centrocampista del Chelsea con la doppietta a riportare i tedeschi in vantaggio. Chiude il poker definitivo Niclas Fullkrug. Germania batte Costa Rica 4-2 ma non basta, perchè la Spagna a sorpresa e tra le polemiche cade con il Giappone. Vantaggio delle furie rosse con il solito Morata. Doan con un siluro piega le mani a Gonda e pareggia per i giapponesi. Passano tre minuti e Mitoma recupera un pallone che sembra fuori, ma il Var dopo un lungo consulto, convalida il gol realizzato da Tanaka. Il Giappone vince il girone e affronterà la Croazia agli ottavi, per la Spagna seconda, c'è il Marocco.

