Gubbio 4° col 3-0 alla Vis Pesaro, Brevi a rischio esonero

Al Barbetti s'incrociano squadre dall'andamento opposto e a miscelare vien fuori un assolo del Gubbio, comodo comodo nel suo 3-0 alla Vis Pesaro. Sono 4 successi in fila per i rossoblu che si riprendono il 4° posto agganciando la Carrarese; viceversa, il colpaccio di Fermo è un'isola in mezzo a 5 sconfitte per i marchigiani, il cui -5 dalla salvezza diretta significa playout praticamente sicuri.

Il tabellino si sporca già al 12°: Bonini di testa sul cross di Arena, Campani respinge male e Morelli, ciccato il primo tentativo, ha tutto il tempo per riprovarci e rimediare. Bonini ancora protagonista dalla distanza, stavolta Campani è sul pezzo. La Vis prova a reagire ma senza esito e con la ripresa cala la mannaia.

A 2' dal rientro Spina scambia con Di Stefano e, complice la carambola su Gega, si ritrova la palla sul mancino e cannona per il raddoppio. Situazione simile al 64°: Arena combina con Vazquez e innesca ancora Spina, inseritosi in piena libertà per un'altra stoccata di sinistro che vale doppietta e sipario calante.

Sempre a conduzione di Arena ci sarebbe anche il contropiede da poker, qui però la bordata di Vitale s'infrange sulla traversa e in quel che segue Vazquez non riesce a far danni. Buio totale per Pesaro, limitatasi a una conclusione da lontano di Di Paola che esce di poco: per salvare la categoria, presumibilmente agli spareggi, servirà molto di più.