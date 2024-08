SERIE C Gubbio; arrivano i primi tre punti con il Sestri Levante E' un gol del centroavanti Tommasini a regalare la prima vittoria in campionato alla squadra di Taurino

Tutt'altro che facile il compito per il Gubbio contro il Sestri Levante del neo tecnico Andrea Scotto. C'è curiosità per vedere all'opera la squadra di Taurino e il primo a mettersi in luce è uno dei nuovi acquisti rossoblu: Francesco Maisto, il fantasista ex Avellino fa tutto bene ma schiaccia troppo il sinistro. Franchini, che ha preso il posto di Di Massimo infortunato, va via bene a sinistra poi calcia sul primo palo presidiato da Anacoura che respinge con i piedi.

Nella ripresa le due squadre si rispettano, e l'equilibrio non si spezza, ci prova Corsinelli, bravo nel controllo sul lancio dalle retrovie, Anacoura legge bene le intenzioni e respinge due volte, Gubbio vicinissimo al gol. A 10 dal termine però arriva la frittata ligure, sempre grave prendere gol da rimessa laterale: D'Ursi liberissimo riceve, ponte di testa per l'accorrente Tommasini che tocca e mette dentro. Il centroavanti rossoblu timbra alla prima.

Il Sestri ha la possibilità di pareggiarla con Rossetti, ma resta solo una possibilità. Nel finale il Gubbio resta in 10 per il doppio giallo a Franchini, il tempo per approfittarne per il Sestri è poco e il risultato non cambierà più. Allo Stadio barbetti di Gubbio, Gubbio batte Sestri Levante 1-0.

