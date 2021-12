SERIE C Gubbio-Cesena chiude il 2021 ed inaugura il girone di ritorno L'ultima dell'anno nel Girone B di Serie C coincide con l'inizio del girone di ritorno. Alle 14.30 il Cesena scende in campo a Gubbio mentre alle 18 prosegue il duello a distanza tra Modena e Reggiana, impegnate contro Grosseto e Montevarchi.

Il primo Cesena degli “americani” sarà di scena a Gubbio nella prima di ritorno che è anche l'ultima dell'anno per il Girone B di Serie C. I bianconeri dovranno dar seguito alla bella vittoria con il Siena per mettere pressione alla coppia di testa, impegnata qualche ora più tardi. Sempre alle 14.30 Viterbese e Fermana vanno a caccia di punti salvezza mentre Carrarese e Pontedera proveranno ad alimentare i propri sogni play-off in caso di successo.

Come detto - alle 18 - tocca a Modena e Reggiana, in questo appassionante duello a distanza: i “Canarini”, reduci dall'undicesimo hurrà consecutivo con le ultime 3 vinte in rimonta, ospiteranno il Grosseto al “Braglia” mentre la Regia – imbattuta per l'intero girone d'andata – cercherà di fare altrettanto partendo dalla trasferta di Montevarchi. La sfida più interessante di questa 20^ giornata è quella al “Del Conero” tra Ancona/Matelica e Pescara, quarta e quinta forza del campionato ed entrambe appaiate a quota 31 punti. A caccia di una vittoria che manca da troppo tempo, invece, Lucchese e Imolese: i toscani ne hanno pareggiate 4 in fila, i romagnoli di Fontana non esultano dal roboante 5-0 contro il Grosseto addirittura di due mesi fa. Dopo l'esordio non troppo fortunato al “Manuzzi”, l'ex Lazio Paolo Negro è atteso da una nuova trasferta con il suo Siena a Pesaro contro la Vis. Chiudono il programma della 20^ Teramo-Virtus Entella e Pistoiese-Olbia.

