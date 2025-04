Gubbio corsaro a Carpi: 2-0 al "Cabassi"

Lo schiaffo casalingo subito dall'Entella è stato un semplice passo a vuoto: il Gubbio ora sta bene e si vede. Il 2-0 a Carpi ne è la dimostrazione: nelle ultime 3 in trasferta, i rossoblu hanno portato a casa 7 punti sui 9 disponibili. Questi sono pesanti, ottenuti contro una diretta concorrente per la zona play-off. Prima vera chance proprio per gli ospiti: sponda di Tozzuolo a liberare Tommasini, stoppato sul più bello da Sorzi. Sull'altro versante bella combinazione tra Mandelli e Saporetti, il destro di quest'ultimo è fuori misura.

Nella ripresa è il Gubbio a farsi preferire: ancora Tommasini pericoloso, diagonale dal limite respinto in tuffo da Sorzi. E' il preludio al meritato vantaggio, che arriva nella maniera più casuale: sugli sviluppi del calcio di punizione Rocchi fa la torre e Sorzi – nel tentativo di allontanare – colpisce Panelli. La sfera carambola in rete per un goffo autogol, e l'1-0 Gubbio. Reazione Carpi affidata al mancino di Gerbi, alto sopra la traversa. Poi, in pieno recupero e con i padroni di casa sbilanciati a caccia del pareggio, gli eugubini colpiscono in contropiede: Tommasini si invola e, a tu per tu con Sorzi, è glaciale. Raddoppio e pietra tombale sul match.