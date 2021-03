Gubbio di misura sul campo della Virtus Verona

Continua il buon momento del Gubbio che vince anche sul campo della Virtus Verona e porta a sei i risultati utili di fila. Ancora un ko per la squadra del presidente/allenatore Luigi Fresco al quarto ko consecutivo. Al 16' pericoloso il Gubbio, Formiconi serve Pellegrini che in area si gira e calcia in porta, Giacomel blocca a terra. Replica dei padroni di casa sugli sviluppi di un corner la palla arriva a Marcandella che calcia al volo da 25 metri, palla che esce di poco a lato. A metà del primo tempo il Gubbio si presenta in un paio di occasioni davanti a Giacomel, ma Pellegrini si allunga troppo il pallone e favorisce il recupero del portiere. Poco dopo la mezzora, Mazzolo a giro cerca il gran gol, la palla esce sul fondo.









La partita si sblocca all'ultimo minuto del primo tempo. Ferrini serve Fedato che con il tocco da dentro l'area di rigore manda fuori causa Giuacomel, la palla sbatte contro il palo, sulla ribattuta c'è Pellegrini che deposita in porta un pallone facile facile che manda le squadre negli spogliatoi con il Gubbio avanti 1-0.

Nella ripresa si riparte con la Virtus Verona che ci prova con un tiro da fuori che non crea problemi al portiere ospite. I rossoblu di casa non creano grandi occasioni da rete nella ripresa, ci provano in mischia senza esito. Il Gubbio su punizione con Pasquato, Giacomel non si fa sorprendere. La squadra di Vincenzo Torrente vince di misura e continua l'ottimo momento con un altro risultato positivo.