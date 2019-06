Gubbio: dopo 4 anni saluta Casiraghi, la squadra verrà ritoccata in tutti i reparti

Giuseppe Pannacci

È un Gubbio che si rifarà il look quasi completamente. Il Direttore Sportivo Giuseppe Pannacci ospite della trasmissione Cpiace, conferma che la stagione 2019-2020 dovrà essere molto meno complicata rispetto alle ultime due e per raggiungere l'obiettivo play off la squadra verrà rinforzata in ogni reparto. Già salutato il fantasista Daniele Casiraghi. Casiraghi lascia Gubbio dopo 4 stagioni. Non verrà confermato nemmeno il portiere, figlio d'arte, Gabriele Marchegiani, in quel ruolo il Gubbio schiererà un under e ci sono contatti per un giovane portiere proveniente dall'Atalanta. Punto interrogativo sull'attaccante Matteo Chinellato arrivato a Gubbio via Padova durante il mercato di riparazione di gennaio. La squadra verrà costruita step by step con la supervisione del nuovo tecnico Federico Guidi. Per Guidi si tratta della prima esperienza alla guida di una prima squadra ma questo non preoccupa la dirigenza che da un paio d'anni segue l'ex C.T dell'Italia Under 19 e in precedenza allenatore delle giovanili di Empoli e Fiorentina