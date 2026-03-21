Gubbio e Pontedera beffate al 94': è 2-2 con Juve Next Gen e Pianese

Solo pareggi nelle gare delle primo pomeriggio del sabato, per il 33° turno di Serie C, con risultati che lasciano quasi tutto invariato nella zona playoff, a partire dal 2-2 tra Juventus Next Gen e Gubbio. Gli umbri vanno avanti nel primo tempo e poi raddoppiano a inizio ripresa, con goal quasi fotocopia, entrambi sfruttando una ribattuta sulla linea. Il primo è al 26', quando Gunduz rinvia corto in acrobazia, su calcio d'angolo, e La Mantia brucia tutti sul tempo, insaccando sotto misura. Al 48', il 2-0 nasce da un'azione insistita in contropiede che coglie scoperta la Juventus. Stavolta a respingere sulla linea è il portiere Scaglia e il giocatore rossoblù che anticipa tutti i difensori è Podda, appoggiando in rete.

La gara è però tutt'altro che finita: a riaprirla è Di Bitonto, che devia di braccio in area un cross di Licina, portando al rigore per i bianconeri, calciato e trasformato da Puczka, a segno dal dischetto per la terza gara consecutiva. A impresa quasi compiuta, un calcio d'angolo nel recupero è fatale al Gubbio, che si fa infilare al 94' da un gran colpo di testa di Guerra.

Finisce 2-2 anche a Piancastagnaio, con il Pontedera che strappa un punto alla Pianese, ma vede sfumare la vittoria al 94' a propria volta. Le reti arrivano tutte nella ripresa, nel giro di 40 minuti: apre Sussi, per i padroni di casa, con un rasoterra in buca d'angolo scagliato dal limite.

Risposta decisa del Pontedera, che pareggia e ribalta l'incontro tra il 76' e l'81'. A rendersi bomber sono due difensori: prima Cerreti, che insacca l'1-1 al termine di una mischia furibonda, scaraventando il pallone sotto alla traversa, poi Sapola, che anticipa tutti con un inserimento da attaccante consumato sul primo palo. Nel finale arriva il nuovo pareggio della Pianese, allo stesso minuto del goal della Juventus contro il Gubbio e con le stesse modalità: calcio d'angolo sul primo palo, stacco imperioso di Ongaro e palla che finisce in rete, mandando in archivio la gara.







