SERIE C Gubbio – Entella 3-1. Gli umbri di Torrente segnano e divertono Gol capolavoro di Cittadino e Sarao per un Gubbio che centra il quarto risultato utile consecutivo

Andrea Cittadino centrocampista classe 1994, dopo un quarto d'ora apre la scatola così: Entella con la difesa schierata da quella posizione solitamente si effettua un cross in mezzo, il 27enne centrocampista, scarica un destro di una violenza inaudita e di una precisione chirurgica. Gol pazzesco. Insistono i rossoblu, Sarao chiede ma non ottiene un possibile calcio di rigore per fallo di mano di Silvestri. Al Barbetti piovono Eurogol. Dopo Cittadino tocca a Manuel Sarao. Il centroavanti controlla poi da fermo lascia partire un sinistro dal limite e Paroni allarga le braccia sconsolato. Altro gol meraviglia per gli scatenati uomini di Torrente. L'Entella sta a guardare e il Gubbio tracima. Tocca a Doundou Mangni lasciare il segno. Partita chiusa anche se i liguri provano a riaprirla con Lescano, bravo a girarsi nel cuore dell'area di rigore. Paura per i padroni di casa quando Schenetti si libera al tiro e colpisce il palo pieno, poteva essere riscossa Entella se quel pallone fosse entrato. Partita piena di episodi, e grande spettacolo. Allo Stadio Barbetti di Gubbio, Gubbio batte Vuirtus Entella 3-1

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: