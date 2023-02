SERIE C Gubbio, Grilli e gli arbitri di C: "Sono soli, senza tecnologia può capitare l'errore"

Ospite di C Piace, l'addetto agli arbitri del Gubbio Massimiliano Grilli parla del momento complicato degli umbri, 5 punti nelle ultime 9, e dice la sua sulla classe arbitrale della terza serie: "In questa categoria non ci sono tutte quelle risorse che probabilmente dovrebbero aiutarla e supportarla, come Var e Goal Line Technology. Questi ragazzi qua hanno solo l'auricolare per comunicare tra arbitri e assistenti, però sono da soli e devono giudicare nell'immediatezza; non avere nessun supporto e nessun aiuto dall'esterno a volte li porta a prendere decisioni errate".

