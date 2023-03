Gubbio in rimonta, la Recanatese sogna i play-off

Al San Donato Tavarnelle non basta la girata di Ubaldi dopo 8 minuti per portare a casa punti decisivi in chiave salvezza, il Gubbio di Braglia alla lunga cresce e vince in rimonta. Si parte con lo splendido calcio di punizione di Arena che la infila all'incrocio dei pali, dove Cardelli non può arrivare. Nella ripresa il gol da 3 punti lo firma Vazquez con un lampo: gran conclusione dai 25 metri che termina la propria corsa nell'angolino. I rossoblu la ribaltano e scavalcano l'Ancona portandosi al quinto posto in classifica. I dorici non vanno oltre l'1-1 sul campo della Torres. Eppure la partenza è delle migliori: Di Massimo scatta sul filo del fuorigioco e beffa Garau sul primo palo, che ha più di una responsabilità. Dalle stelle alle stalle per il 10 dell'Ancona però che nella ripresa fallisce il rigore del possibile ko, i sardi prendono fiducia e la pareggiano con Saporiti lasciato tutto solo in area. Nella lotta alla decima posizione, l'ultima buona per i play-off, ci entra con autorità la Recanatese che soffre contro il fanalino di coda Montevarchi e va anche sotto per il gol di Kernezo ma dilaga dal 53' in avanti. Inizia Guadagni che raccoglie la sfera dopo la traversa colpita da Senigagliesi e con un gran destro a giro riporta i giallorossi in quota. Il sorpasso arriva con Carpani a poco più di 10 minuti dalla fine, poi la chiude definitivamente il “Re Leone” Alessandro Sbaffo con una botta sotto il montante. 3-1 Recanatese che ora sogna mentre è un pareggio che non accontenta nessuno quello tra Alessandria e Fiorenzuola. Grigi avanti al 9' con Lamesta che sguscia in mezzo a 3 e fulmina Battaiola, i rossoblu di Tabbiani impattano alla metà del primo tempo con il destro deviato di Bontempi che mette fuori causa Liverani. L'occasione per l'1-2 il Fiorenzuola la sciupa con Fiorini: rigore respinto da un grande Liverani.