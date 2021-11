SERIE C Gubbio – Lucchese non si fanno male. Pareggio anche tra Carrarese e Ancona Tanti i pareggi negli anticipi del sabato della 14° di Serie C Girone B

Gubbio e Lucchese continuano a muovere la classifica, per entrambe secondo risultato utile consecutivo. Sainz Maza chiude con il sinistro sul primo palo la risposta con i piedi di Coletta. La Lucchese di Guiido Pagliuca gioca un buon calcio fatto di fraseggi tutti di prima, al termine di questa azione, prolungata, ma efficace, va alla conclusione Frigerio senza trovare la porta. Sul cross di Papini ancora Frigerio questa volta di testa, traversa piena. Lucchese ad un passo dal vantaggio. Toscani, bene anche con le verticalizzazioni, Fedato più veloce di Signorini, sinistro incrociato fuori non di molto. Nel finale Redolfi di testa da azione d'angolo, Coletta vola per respingere. Alla fine è un pareggio che sta bene ad entrambe. Al Barbetti di Gubbio, Gubbio – Lucchese 0-0.

Pareggio sotto l'acqua tra Carrarese e Ancona/Matelica. Anche qui necessità di entrambe di uscire da un periodo negativo. Un solo punto nelle ultime 4 centrato sia da Totò Di Natale che da Gian Luca Colavitto. Primo tempo sostanzialmente equilibrato con occasioni potenziali su entrambi i fronti. Spesso attenti i due portieri, Vettorel e Avella autori di diversi interventi risolutori. La gara si sblocca dopo un'ora di gioco. Discesa di Energe sulla destra, cross dentro, respinto corto dalla difesa dorica, arriva Battistella che scarica dentro. Il pareggio arriva su calcio di rigore. Rolfini radente, sul quale Imperiale tocca con un braccio in caduta, il Direttore di Gara Maria Marotta di Sapri concede il penalty. Sereni dagli undici metri non sbaglia. Allo Stadio dei Marmi di Carrara, Carrarese – Ancona/Matelica1-1

