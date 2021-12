SERIE C Gubbio-Montevarchi 1-0: la decide la perla di Arena Il gol di Arena ad un quarto d'ora dalla fine regala un successo pesante al Gubbio contro il Montevarchi, per classifica e morale.

Concretezza e cinismo: questo è il Gubbio di Vincenzo Torrente che sa soffrire all'inizio per poi sfruttare gli episodi a suo favore. L'Aquila Montevarchi, invece, si rammarica per non averne tratto beneficio come quando – al 16' – Jallow trova Gambale in profondità e il suo destro si infrange sulla traversa con il tocco decisivo di Ghidotti. Risposta eugubina affidata a Bonini che, su corner di Cittadino, se la ritrova li ma non inquadra lo specchio della porta.

Ad inizio ripresa è lo stesso Cittadino a passare a centimetri dal vantaggio: colpo di testa in tuffo che si perde di pochissimo a lato. Partita che resta in equilibrio ma all'ora di gioco cambia tutto: Amatucci si allunga la sfera e, nel tentativo di riprendersela, interviene duramente su Arena. Il direttore di gara non ha dubbi: rosso diretto e Montevarchi in 10. E allora il Gubbio ne approfitta immediatamente con Arena ancora "uomo della provvidenza": il 30 rossoblu scambia con D'Amico prima di lasciar partire un missile terra-aria che fulmina Giusti e s'infila sotto al sette. Il “Barbetti” esplode di gioia per un gol fondamentale e che lancia i Lupi in piena zona play-off.

