Termina 1-1 lo scontro salvezza tra Gubbio e Rimini. Al “Barbetti” a passare in vantaggio sono i biancorossi di Colella con il quarto centro in campionato di Federico Gerardi. Nella ripresa la squadra di Torrente pareggia con Malaccari. Finale di partita teso con un espulso per parte: Filippini per il Gubbio, Finizio per il Rimini. I romagnoli rimangono all'ultimo posto in classifica ma guadagnano un punto sul Fano, sconfitto in casa dalla Feralpisalò.



