Guidonia domina Gubbio trascinata da Giannotti e Vertainen

Parte nel migliore dei modi la stagione del Guidonia Montecelio, che alla sua prima uscita nel girone B vince in maniera molto convincente contro il Gubbio per 3-0.

La partita si sblocca al 24° minuto. Il Guidonia parte in contropiede. Vertainen serve Giannotti che lascia partire un siluro da quasi 30 metri, che si insacca alle spalle di Bagnolini per il vantaggio della squadra di casa. Guidonia che continua a spingere e al 34' si rende pericoloso con il tiro di Vertainen dal limite dell'area.

Nella ripresa non cambia il copione della partita, con il Guidonia ancora in avanti, e al 50' trova il raddoppio grazie al tiro al volo potente di Giannotti, che sull'assist di Santoro sigla la doppietta personale. Al 59° minuto l'arbitro Melloni viene richiamato al Football Video support su richiesta del Gubbio. Il direttore di gara estrae il cartellino rosso per la sbracciata di Borghini su Meconi, e la squadra di casa è costretta a giocare l'ultima mezz'ora di partita in 10 uomini. Nonostante l'inferiorità numerica però è ancora il Guidonia a controllare la partita, e trova il 3-0 con Vertainen, servito al centro dell'area di rigore da Mastrantonio. Il Gubbio non riesce a sfruttare l'uomo in più, ed è ancora la squadra di casa a rendersi pericolosa e ad andare vicino al poker con il tiro al volo di Ferrari di poco alto sopra la traversa, in quella che è anche l'ultima azione degna di nota di una partita dominata da parte del Guidonia.







