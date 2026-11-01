SERIE C Guidonia – Perugia pareggio che accontenta tutti Il Guidonia la sblocca poi resta in 10. Per il Perugia fa tutto Sabbattani

Partita che vive di episodi e fiammate. Si comincia con il braccio largo di Langella sul cross di Viteritti. Serve la revisione per concedere il rigore. Franco Ferrari spiazza Zelezny e il Guidonia la sblocca. I padroni di casa si complicano notevolmente la vita quando Borghini già ammonito commette questo inutile fallo a centrocampo we il direttore di gara estrae il secondo e Guidonia che regala un uomo al Perugia Nella ripresa fa tutto l'ex Ravenna Antonio Sabbattani: il suo colpo di testa sfiora di pochissimo il palo e termina sul fondo. E' il preludio al pareggio: conclusione di Cisco deviata, Sabbatani è il più lesto ad approfittarne e a insaccare il pallone in rete, con Drago che non può nulla. Poi è ancora l'ex Russi a divorarsi l'occasione del raddoppio Perugia quando Seha entra in area di rigore e serve un assist al bacio per Sabbatani, che non riesce a spingere il pallone in rete. La sfera termina fuori, più difficile sbagliare. Allo Stadio Città dell'Aria, Guidonia – Perugia 1-1.

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