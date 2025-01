SERIE C Harakiri Arezzo: il Pineto la ribalta nel finale Toscani avanti con Pattarello su rigore, poi Bruzzaniti e un autogoal di Gaddini valgono il 2-1 per gli abruzzesi

Il one man show di Pattarello non basta all'Arezzo, che, nonostante una partita condotta per larghi tratti, cade anche al ritorno contro il Pineto e si allontana dalla vetta del Girone B di Serie C. La prima palla goal la creano proprio i toscani, a metà primo tempo: Montini riceve sulla destra e lascia a Pattarello, che si accentra e calcia, Tonti vola a mettere in angolo. Al 42' si rinnova il duello tra i due, stavolta l'ala toscana ci prova da dentro l'area, ma il portiere abruzzese fa ancora muro. Il vantaggio dell'Arezzo è però solo rimandato: nel primo minuto di recupero, Pattarello scappa sulla sinistra, il suo cross sbatte sul braccio di De Santis ed è calcio di rigore. Dal dischetto va lo stesso attaccante, che stavolta spiazza Tonti e insacca l'1-0 per i toscani.

Nella ripresa, il Pineto reagisce subito. Al 51' Chakir e Pellegrino combinano sulla destra, cross del centrocampista, Gambale ci mette la testa e sfiora il palo alla destra di Trombini. Due minuti dopo è ancora sfida tra Tonti e Pattarello: altro tiro dell'attaccante, ormai spostatosi definitivamente sulla sinistra, e deviazione insidiosa, ma in qualche modo il portiere riesce a bloccare la sfera. All'ora di gioco, Pineto di nuovo pericoloso su cross dalla destra, stavolta a colpire è De Santis e palla che finisce ancora una volta a pochi centimetri dal palo.

Tuttavia, il pareggio è ormai maturo. Al 73' la difesa aretina respinge corto una rimessa laterale, il tiro di Schirone è strozzato ma Bruzzaniti, lasciato solo, si avventa sul pallone e segna da due passi. Dodicesimo goal in campionato per l'attaccante, che risponde al capocannoniere Cicerelli, in goal contro il Gubbio. Rimontato lo svantaggio, a 5 minuti dalla fine il Pineto ribalta la partita, grazie all'harakiri dell'Arezzo. Pressato sulla fascia, il neoentrato Gaddini scarica un brutto pallone verso Trombini, che viene sorpreso dalla traiettoria e non riesce a intercettarla. Un autogoal incredibile e beffardo, che porta avanti gli abruzzesi. Nel finale, i padroni di casa si gettano in attacco e sfiorano il pareggio con Gucci, ma il suo colpo di testa non centra il bersaglio. Finisce così 2-1 per il Pineto: gli abruzzesi salgono al settimo posto, superando il Rimini, mentre l'Arezzo, sempre più lontano dalla vetta, esce dal campo sotto ai fischi dei propri tifosi.

