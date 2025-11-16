PREMIO LA CLESSIDRA I dubbi di Gianni Rivera: "Oggi nel calcio si passa la palla indietro, deve essere successo qualcosa..." Premiato ad Anghiari con "La Clessidra 2025" l'ex golden boy ha parlato di un calcio che lo appassiona sempre meno

Lei si diverte ancora a vedere il calcio?

"Io vado molto meno a vedere il calcio perché da quando ho visto che cominciavano andando indietro invece di andare avanti ho capito che c'era successo qualcosa".

Si dice che il calcio moderno ha sacrificato il talento sull'altare dell'equilibrio. Detto a uno che però facevano giocare in staffetta con Mazzola...

"No, la staffetta con Mazzola l'abbiamo fatta solo in Messico perché prima...".

Com'è nato quel mostro sportivo, Presidente?

"Non lo so, è stata un'assurdità però è andata così. C'erano probabilmente dei soggetti che controllavano l'attività della Federcalcio e chi governava la Federcalcio lo subiva".

Oggi a un bambino che consiglierebbe ancora di giocare a calcio?

"Certo, se ha la passione. Io sono per le passioni. Se uno ha passione per un'attività, quella che sia, è bene che la sviluppi perché si divertirebbe molto più che fare una cosa che gli piace poco".

