I giocatori del Monza si riducono lo stipendio

Accordo tra il Monza e i suoi giocatori per il taglio degli stipendi. Per il mese di marzo, i calciatori del club brianzolo di Berlusconi e Galliani, prenderanno il 50 per cento dello stipendio. Per i mesi successivi, la situazione sarà valutata in base all'evoluzione dell'emergenza sanitaria e il blocco dei campionati. Galliani ha ricevuto i complimenti dai colleghi per l'intesa raggiunta, un gesto che può aiutare le squadre nelle trattative e sopratutto salvare l'intera serie C.