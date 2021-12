SOLIDARIETÀ I giocatori del Rimini volontari alla Caritas I biancazzurri hanno incontrato gli ospiti, consegnando loro cibo e generi di prima necessità.

Non solo sul campo, i giocatori del Rimini si sono distinti anche nel sociale. Nei giorni scorsi la squadra si è dedicata al volontariato, incontrando gli ospiti della Caritas Diocesana di Rimini e consegnando loro cibo e generi di prima necessità. "Un’esperienza meravigliosa quella vissuta dai nostri ragazzi - scrive in una nota il club - un momento di grande orgoglio per la dirigenza biancorossa, attenta alle problematiche che riguardano la vita di tutti i giorni".

