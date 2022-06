MONDIALE 2026 I Mondiali 2026 si giocheranno in Messico, Stati Uniti e Canada

A pochi mesi dalla strano Mondiale invernale del Qatar, la Fifa pensa già al 2026. E assegna il massimo torneo continentale a Messico, Canada e Stati Uniti. Ufficializzate le 16 città che ospiteranno le fasi finali per la prima volta allargate a 48 squadre. Si giocherà in 11 impianti statunitensi, più Città del Messico, Guadalajara, Monterrey, Toronto e Vancouver. Il Presidente Fifa Gianni Infantino ha espresso tutta la sua soddisfazione: "Siamo convinti -ha detto il numero uno del calcio mondiale- che sarà una Coppa del Mondo senza precedenti per partecipazione ed inclusione.

Siamo grati ai paesi che si sono impegnati nell'organizzazione e alle 16 città che accoglieranno i tifosi dando a tutto il mondo un segnale preciso di fratellanza, di festa e di pace". Tra le città candidate rimaste escluse Washington e Pasadena, comune della contea di Los Angeles dove l'Italia giocò contro il Brasile la finale del mondiale americano del 1994. Ma nel 2026 sarà lo stadio Azteca a entrare ufficialmente nella storia. L'impianto di Città del Messico ospiterà per la terza volta la fase finale di un Mondiale.

