I pali fermano Rimini e Carpi (0-0)

Rimini - Carpi

Due pali da una parte, uno dall'altra, ma di gol tra Rimini e Carpi non se ne parla. Il pari va meglio agli ospiti che si mettono subito a protezione. E mentre Figoli di testa disinnesca il primo angolo di Falbo, il secondo va molto vicino al gol olimpico, ma ci pensano prima la traversa e poi i difensori ospiti. E' un monologo biancorosso alla ricerca del vantaggio: Parigi apparecchia per Cioffi, fucilata al volo deviata da Sorzi. Dopo 40 minuti di contenimento prova anche il Carpi a prendersi un tiro: in area Figoli fa il movimento giusto, poi il sinistro finisce esterno rete. Prima dell'intervallo altra occasione Rimini, Megelaitis sottomisura con Sorzi che si salva ancora una volta. Ripresa, i padroni di casa stringono i tempi e costruiscono la cosa più bella in apertura quando Longobardi fa correre Garetto e il palo è ancora lì che trema. Carpi alle corde, Megelaitis in estirada fuori di niente e poi altra occasione ghiotta con Cioffi che sfugge alla marcatura e di testa incrocia ad un capello dal palo. Coi minuti che passano si esaurisce la spinta dei padroni di casa e allora il Carpi pensa anche al sacco con Nardi che orchestra e gestisce la ripartenza per concluderla sul palo pieno. Sarebbe stata una beffa atroce e per il resto basta così.