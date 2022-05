I play off eleggono le 4 semifinaliste

Ultima chiamata per l'ambiziosa Reggiana. Che ha perso in campionato il duello col Modena e che dopo la lunga sosta è entrata ai play off perdendo. Rimediabile certo la sconfitta di un gol in casa della Feralpi, ma i ragazzi di Diana hanno un solo risultato. Vincere. Dopo la buona partita di andata però le quotazioni della Feralpi Salò sono in rialzo, soprattutto perché il risultato maturato al Turina apre ai gardesani la possibilità di sfruttare i contropiedi a loro tanto graditi. Se non chiuse, per lo meno piuttosto indirizzate sembrano invece le partite del sabato dove le vittorie esterne dell'andata costringeranno le peggio classificate non solo a sovvertire il pronostico, ma a farlo fuori casa.

Il Monopoli ad esempio rimontato e battuto a domicilio dal Catanzaro, dovrà vincere in Calabria con 2 gol di scarto. Non una missione impossibile, ma estremamente complicata sì. Lo stesso per la Juventus Under 23 chiamata all'Euganeo a ribaltare il Padova con un divario di almeno 2 reti, e lo stesso anche per l'Entella. Sconfitta a Chiavari dal Palermo, il cammino degli uomini di Volpe è a rischio stop. Ai siciliani potrebbe bastare perdere di un gol al Barbera. Scenario difficilmente ipotizzabile.