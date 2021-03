SERIE C I portieri decidono Mantova-Feralpisalò: 1-0 per i gardesani La clamorosa autorete di Tosi e le grandi parate di De Lucia indirizzano l'incontro in favore dei "Leoni del Garda" che infilano il terzo risultato utile consecutivo e si portano a ridosso delle prime della classe.

Continua la rincorsa ai piani alti della Feralpisalò. I “Leoni del Garda” passano 1-0 su un campo ostico come quello di Mantova e sono al terzo risultato utile consecutivo. E partono subito forte: sugli sviluppi un'azione confusa in area di rigore, Guerra si gira in un fazzoletto e calcia incocciando in pieno la traversa. I padroni di casa rispondono con il diagonale di Zanandrea respinto da De Lucia. Sul proseguimento dell'azione Guccione mette dentro per Zigoni che non inquadra lo specchio della porta da ottima posizione.

La ripresa si apre con il gol-partita, anzi con l'"autogol-partita". Clamoroso errore di Tosi che blocca il traversone dalla destra di Bergonzi ma finisce dentro la propria porta per la rete che porta avanti la Feralpisalò. Il Mantova accusa il colpo: Guerra è completamente solo sul secondo palo ma fallisce l'appuntamento con il 2-0 mandando fuori di testa. Da qui, però, gli uomini di Troise hanno una reazione d'orgoglio: Di Molfetta si coordina e va al tiro pareggiando i conti, per quanto riguarda i legni. Sfera sul montante, complice l'impercettibile ma decisivo tocco di De Lucia. Che salirà in cattedra nei minuti di recupero, sempre su Guccione. Il 10 mantovano ci prova due volte con il mancino ma in entrambi i casi l'ex Bari si fa trovare pronto. Superlativa, in particolare, la seconda parata con De Lucia che la toglie dall'incrocio dei pali e blinda un successo fondamentale per i gardesani.

