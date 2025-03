Iaccarino lancia il Gubbio, la Pianese perde ancora (1-0)

Il Gubbio torna a sentir l'odore dei play off e ferma la super Pianese al secondo stop consecutivo. Subito Bacchin dal limite costringe in angolo Venturi. Ma partenza a parte, meglio il Gubbio che si mette al comando delle operazioni: Corsinelli col destro e stavolta tocca Boer a opporsi. Sono i padroni di casa decisamente più in partita di una Pianese stranamente timida. Boer mette pezze sparse alla bisogna. Il gol cercato arriva. Venturi fa correre Tommasini che generosamente cerca Corsinelli, l'intervento della difesa finisce con l'aggiustarla a Iaccarino. Il Barbetti festeggia il gol partita. Anche perché di Pianese non se ne parla, brutto retropassaggio in avvio, Boer svirgola e David si divora il raddoppio. Tira dritto il Gubbio che ci va ancora vicinissimo: Tommasini stacca, ma si impenna. Il non averla chiusa a tempo debito espone quelli di Fontana a un finale di sofferenze. Venturi sulla fiondata di Nicoli conserva e nel recupero il Gubbio che proprio non la vuol chiudere fa traversa con Rosaia.