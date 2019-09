Icardi al PSG: firma nelle prossime ore

Mauro Icardi è a un passo dal Paris San Germain: il bomber nerazzurro si trasferirà a Parigi in prestito con diritto di riscatto fissato a 70 milioni. Nelle prossime ore Icardi arriverà in Francia per le visite mediche a cui seguirà la firma del contratto e la fine della telenovela di questo mercato: niente Juve né Napoli per il bomber argentino, ma una nuova avventura all'estero per rilanciarsi e riconquistare la nazionale.