"Icardi è convocato", Spalletti prova a reintegrare il numero 9

"Icardi è convocato'': lo dice il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti alla vigilia della trasferta contro il Genoa. ''Quello svolto da Marotta - continua l'allenatore nerazzurro - è stato un lavoro determinante. Chi ha voluto mettere in contrapposizione, vuole dare una lettura distorta''. Quindi basta polemiche e strappi. Davanti il club nerazzurro ha nove partite per centrare l'obiettivo Champions. La linea guida di Suning sul caso Icardi è questa: la società Inter ha lavorato per far rientrare la querelle, l'allenatore lavori ora per reitegrare pienamente il giocatore.