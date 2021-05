COPPA DI FRANCIA Icardi e Mbappè regalano la coppa al PSG Battuto il Monca per 2 a 0

Con un gol per tempo, il Paris Saint Germain batte il Monaco e vince la Coppa di Francia. Senza Veratti, infortunato, e senza neppure Neymar, squalificato come Kimpembe, Pochettino sceglie il 4-3-3, con Icardi punta centrale, Di Maria e Mbappé sulle corsie esterne. Il Monaco replica con un più prudente 4-5-1 e con il tecnico Kovac che si affida all'estro di Golovin. Si gioca allo stadio Saint Denis di Parigi, in tribuna anche il presidente Macron. Alla prima vera occasione, il PSG trova il vantaggio. Il tutto nasce da un errore in difesa dei monegaschi che da via libera ad Mbappé, assist per Mauro Icardi che deve solo appoggiare in rete. Il resto del primo tempo non regala grandi emozioni, salvo per una punizione di Volland, deviata da Marquinhos ma che non sorprende il portiere Navas.

Secondo tempo, il PSG gestisce la gara senza particolari problemi e a 10 minuti dal termine arriva il raddoppio. Fa tutto Angel Di Maria che in velocità salta un paio di avversari e serve un filtrante millimetrico per il tocco morbido di Mbappè che vale il 2 a 0. Un gol da vedere e rivedere, con protagonisti due dei tanti fuoriclasse della squadra di Pochettino. E cosi dopo la Supercoppa e in attesa dell'ultima giornata di campionato che assegnerà il titolo, il PSG si consola dall'eliminazione nella semifinale di Champions League, mettendo in bacheca anche la Coppa di Francia.



