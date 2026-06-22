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Igor Protti, le proposte di intitolazioni: si cerca il modo più bello per renderlo eterno

Arrivano proposte per diverse intitolazioni: Bari apre la strada agli omaggi

di Lorenzo Giardi
22 giu 2026

L’onda di affetto per Igor Protti continua a crescere in tutta Italia. Dopo la sua scomparsa, sono numerose le proposte per dedicargli luoghi simbolici, impianti sportivi e iniziative permanenti nelle città che hanno segnato la sua straordinaria carriera e la sua vita. Tra i tifosi e le istituzioni prendono corpo diverse idee: dall’intitolazione di settori degli stadi a piazze, centri sportivi, tornei giovanili e percorsi educativi dedicati ai valori che Protti ha sempre rappresentato, primo fra tutti il rispetto.

Igor Protti lascia un’eredità che va ben oltre i numeri: 230 gol in carriera, il primato di capocannoniere in Serie A, Serie B e Serie C e soprattutto un modello di sport vissuto con umiltà, appartenenza e autenticità. Le città che lo hanno amato – Bari, Livorno, Rimini e tutta la Romagna – stanno ora cercando il modo più bello per renderlo eterno. Perché, come dimostrano le tante proposte arrivate in questi giorni, il ricordo dello “Zar” continuerà a vivere ben oltre il fischio finale.




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