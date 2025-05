Il 2-2 non basta alla Fiorentina, Palladino: "Noi pari al Betis, decisivi gli episodi"

Niente finale di Conference League per la Fiorentina che ha pareggiato al Franchi per 2-2 la gara di ritorno contro il Betis. Decisiva per l'eliminazione dei viola la sconfitta per 2-1 maturata all'andata.

Queste la parole dell'allenatore Raffaele Palladino:

"Indubbiamente c'è tanta delusione, tanto dispiacere, tanto rammarico perché volevamo regalare la finale ai nostri tifosi, alla società, al nostro Presidente, ai direttori, a tutti e soprattutto ai ragazzi perché anche oggi hanno dato tutto dall'inizio alla fine hanno finito la partita stremati. Purtroppo è andata male, c'è tanto dispiacere e c'è tanto rammarico, però bisogna accettare il verdetto del campo abbiamo affrontato sicuramente una squadra con dei campioni io credo che nelle due partite siano stati molto competitivi, sia noi che loro: c'è stato secondo me un grande equilibrio perché la partita è stata sia all'andata che al ritorno sempre molto aperta e ballava sempre un gol tra noi due".